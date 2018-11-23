Премьер-министром Дмитрием «денег нет» Медведевым было недавно выявлено: российская экономика показывает рост третий год подряд, несмотря на санкции и колебание цен на нефть. Жители России его же просто не замечают, пояснил он. Так у кого же зрение хуже – у народа или у главы правительства, объяснил DEITA.RU экономист, преподаватель Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич.

Вообще экономика – очень оптимистичная наука, на длинных временных отрезках в ней все изменяется к лучшему. Глобальная экономика будет развиваться. Другое дело, что не все страны будут развиваться в ней с равной скоростью. Шансы России оказаться в лидерах – ничтожны, высказал свое мнение в эфире Медиаметрикс Владивосток Максим Кривелевич. Все развитые страны мира сегодня живут в рамках общей экономической тенденции – удешевление товаров и удорожание услуг. По мнению экономиста, Россия пока «выбрала неверную сторону дороги, став страной, которая производит очень мало качественных, конкурентоспособных услуг в области здравоохранения, образования и науки, но занята производством товаров – угля, леса, алюминия, нефти и газа».

«В ближайшее десятилетие всем станет очевидно, что это не совсем верная траектория», - заключает собеседник агентства.

Указатель «Точка невозврата: прекращение экономического роста» Россия проехала еще в 2010 году. С этого момента началась стагнация российской экономики, которая в течение нескольких лет (с 2014 года) превратилась в стагфляцию – стагнация и инфляция в одном флаконе. Это означает, что на сегодня наша страна пребывает в ситуации не растущей экономики, но растущих цен.

«Это очень тяжело лечится. Нам нужно вернуться в ту самую точку невозврата, в экономику 2010-го года, для того, чтобы правильно свернуть и выйти на путь роста благосостояния населения», - «выписывает рецепт» экономист Максим Кривелевич.

Уже мало кто помнит, но когда-то российская экономика знавала очень хорошие времена. Так, в период с 2003 по 2006 год не россияне думали об эмиграции, а американцы, немцы, японцы и канадцы обустраивались в России:

«Экономика росла настолько бурно, что зарплаты, которые могли предложить высококвалифицированным специалистам, превышали зарплаты, которые ему могли предложить в той же Японии. В 2006 году Россия великолепно чувствовала себя на фондовом рынке – все инвесторы мира включали российские бумаги в свои портфели. При той же цене на нефть, которая есть сейчас, в 2005 году курс российской валюты держался в пределах 27-29 рублей за доллар. Строго говоря, при тех макроэкономических условиях, которые соответствуют цене на нефть, состоянию экономики, внешнему фону, мы могли бы жить втрое лучше», - говорит Кривелевич, акцентируя внимание на том, что благосостояние население неотделимо от общего экономического развития страны.

«Государство заботится о том, чтобы население было богатым, не потому что оно такое доброе. Это важнейшая предпосылка экономического роста. Экономист Джон Мейнард Кейнс убедительно доказал: для того, чтобы у вас был экономический рост, у вас должен расти совокупный спрос. Экономика не будет расти, когда некому покупать», - заключает он.

В этом смысле, один покупатель-миллиардер для экономики бесполезен и мало чего ей приносит. Другое дело – тысячи человек, у которых есть миллион: они покупают продовольствие, одежду, квартиры. Тем самым в массе своей внося больший вклад в развитие экономики и поддержание внутреннего спроса, чем условный миллиардер-одиночка.

«Кровь экономики, деньги берутся только из одного источника – из доходов населения. Население продает труд, зарабатывает деньги, идет в магазин. Деньги, попадающие в магазин, – это топливо для экономики. Когда их нет, вся экономика не работает», - резюмирует Максим Кривелевич, напоминая, что в мировой истории еще не было зафиксировано ни одного случая богатого государства с бедными гражданами: «Была масса государств - сильных, завоевательных, наводящих ужас на всех, но все они были бедными и неуспешными. Когда у вас все национальное богатство сосредоточено в руках 0,2% населения - не может развиваться ничего».

Что же все-таки случилось в 2010 году, и почему Россия «свернула не туда»?

«Мы ушли от парадигмы развивающейся экономики и пришли к парадигме осажденной крепости. Государство сказало: «А давайте мы начнем закручивать гайки!», «А давайте будем перекладывать бремя прохождения экономических преобразований на население!». Общественный договор «Вы не вмешивайтесь в политику, а мы взамен даем вам возможность становиться богаче» таким образом был нарушен», - отвечает экономист.

А сегодня общественный договор с населением звучит так: «Вы не вмешиваетесь в политику, а мы каждый год у вас что-нибудь забираем». Реакция экономики на это была молниеносной – жизненная стратегия подавляющего числа населения страны переключилась с активного созидания на активное выживание в «осажденной крепости».

Почему в таких местах никогда не рождается собственных Apple, Google и Facebook? – ответ в полной версии эфира на Медиаметрикс Владивосток.

Андрей Горюнов