Российское экспертное сообщество обсуждает причины введения налога на самозанятых граждан во всех регионах России с 2020 года, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала кандидат юридических наук, доцент, заместитель руководителя Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Оксана Васильева, применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели и получающие доходы от деятельности, при которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. Также самозанятыми могут стать адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой.

Законом определен ряд ограничений для применения данного специального налогового режима. Это, в том числе: реализация подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке; добыча и (или) реализация полезных ископаемых; получение доходов, превышающих в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей.

Также установлено право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 рублей, рассчитанную нарастающим итогом в установленном порядке.

«Министр финансов Антон Силуанов поручил налоговой службе к июлю 2019 года представить доклад по работе пилотного проекта о сборе налога с самозанятых, а также внести предложения о дальнейшей его реализации. Федеральный закон констатирует только факт о невозможности вносить изменения в указанный нормативный правовой акт в части увеличения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного размера доходов. Возможность применить данный специальный налоговый режим на всей территории страны. Цель этого – выход самозанятых из тени, пополнения бюджета», - прокомментировала Оксана Васильева.

Как считает кандидат экономических наук Леонида Хазанов, желание Министерства финансов России распространить налог на самозанятых на все регионы с 2020 года вместо ранее намеченного срока можно объяснить лишь тем, что эксперимент с ним провалился на старте: обеспечивающие сами себя граждане не горят желанием встать и пойти вставать на учет в налоговую инспекцию.

«И потом, они просто не верят государству, не раз внезапно менявшему «правила игры». Поэтому и число официально зарегистрированных самозанятых крайне мизерное. Кроме того, Министерство финансов России может преследовать цель взять как можно денег в казну. Однако, даже если силком всех самозанятых обложат их «профильным» налогом, доходов в бюджете страны особо не прибавится: в условиях экономического кризиса люди охотнее прячут деньги, чем показывают. В данных условиях было бы правильнее не ужесточать налоговую нагрузку на людей и предприятия, а облегчить, усилив взамен борьбу с коррупцией и ускорив снятие административных барьеров», - считает Леонид Хазанов.

Дмитрий Санников