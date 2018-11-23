Эксперты и налоговики назвали главную причину введения налога на самозанятых раньше срока, сообщает DEITA.RU.

Налог на самозанятых граждан во всех регионах России может быть введен уже с 2020 года. Ранее правительство предполагало вводить налог постепенно, в рамках эксперимента, который продлится до конца 2028 года.

Как считает руководитель Центра компетенций АНО «Международный Евразийский форум ТАКСИ» Станислав Швагерус: «Причиной сокращения сроков введения новой формы налогообложения является срочная необходимость введения контроля за деятельностью агрегаторов вызова такси. Единственно возможной формой такого контроля является получение информации о каждом заказе такси, что и реализуется при массовом переходе таксистов на самозанятость».

Агрегаторы типа «Яндекс.Такси» являются главной целью нового налогового режима для самозанятых, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на Российском инвестиционном форуме.

«На самом деле, на сегодня агрегаторы, которые предоставляют услуги, - вот кто основная цель нового налога на самозанятых. Они должны быть в системе государственных отношений!», - сказал Мишустин: «Когда вы заказываете «Яндекс.Такси», приезжает машина, вы заплатили там тысячу рублей и все. Дальше человек, который оказал вам эту услугу, платит агрегатору, например, 30%. Все. Какая-то информационная услуга, на самом деле, услуга оказана на территории Российской Федерации, нужно соответствующим образом платить налог, в том числе с того, что заработал данный таксист», - пояснил глава ФНС.

Как считает руководитель проектов, направление «Налоги и право» Группы компаний SRG Маргарита Есипова, пока рано судить об успешности эксперимента, но так как статистические данные подтвердили готовность граждан регистрироваться в качестве самозанятых, можно говорить, что для регионов это однозначное подтверждение нового источника пополнения бюджета.

«Именно регионы и заинтересованы в распространении данного налога. Хотя для граждан, стоит сказать, также имеются преимущества. По сравнению с наемными сотрудниками самозянятые платят 4% (и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам). Вместо привычных 13% НДФЛ», - считает Маргарита Есипова.

Дмитрий Санников