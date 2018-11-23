Российские ВВС могут противостоять силам НАТО в случае военного конфликта, который ведется на территории третьей страны. Такое мнение высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

По его словам, численность войск Североатлантического альянса в случае конфликта будет составлять 600 БПЛА, 2500 самолетов, 1500 вертолетов, а также 2000 крылатых ракет. Сивков считает, что для успеха военной кампании НАТО будет использовать несколько воздушных наступательных операций, которые будут длиться от трех до пяти дней. В них будут задействованы до 45% самолетов альянса, ударный эшелон и эшелон доразведки.

В статье для «Военно-промышленного курьера» Сивков подчеркивает, что противостоять такой военной кампании возможно, сорвав первую наступательную воздушную операцию, которая будет у НАТО ключевой.

Эксперт подчеркнул, что российская армия располагает достаточным количеством штурмовиков, тяжелых истребителей и боевых вертолетов, чтобы противостоять в локальном военном конфликте США и НАТО.

Однако российские военные испытывают недостаток в самолетах разведывательной авиации, легких истребителях, а также в транспортных вертолетов, считает Сивков.

Михаил Грач