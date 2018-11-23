Эксперты признают: эпоха доллара подходит к концу, сообщает DEITA.RU.

Такой прогноз содержится в материале, опубликованном на Liberty Street Economics. С выводы согласны ведущие специалисты ФРС. Сейчас доллар еще сохраняет главенствующее положение, но его крах - дело ближайших лет.



Рынок американской валюты крайне нестабилен, и финансисты ищут альтернативу. Один из вариантов - создать виртуальную валюту Международного валютного фонда — специальные права заимствования (СПЗ). Изначально это инициативу выдвинул Китай в 2009 году, но со временем предложение теряло актуальность.

Мировые центральные банки продолжают сокращать свои доли в долларах, и Россия - не исключение. По утверждению экономистов, доллар ждет длительная стагнация, итогом которой станет его обесценивание к евро на 40 процентов.

Василий Кучин



