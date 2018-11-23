Концерт рэпера Элджея в Калининграде, назначенный на 16 февраля, был отменен из-за «большого давления» со стороны государственных учреждений и «некоммерческих гражданских организаций», информирует DEITA.RU.

Об этом сообщила компания «Макроконцерт», которая организовывала мероприятие.

Одной из причин стала петиция, в которой утверждалось, что «творчество Элджея целиком состоит из деструктивной информации» и содержит «пропаганду алкоголя, наркотиков, <…> суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата», сообщил руководитель «Макроконцерта» изданию «Новый Калининград» 12 февраля. Петицию подписали менее 500 человек.

Михаил Грач