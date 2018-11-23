Жители трех районов Владивостока останутся без электричества в пятницу, 15 февраля, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о Первомайском, Советском и Фрунзенском районах города. Так, с 9.00 до 17.00 свет отключат в домах по следующим адресам:

Первомайский район

Калинина ул. 229, 231, 241, 239

Херсонская ул. 18, 20

Советский район

Кольцевая ул. 72

Мечникова ул. 47, 49, 64, 66, 68, 70

Подъемная ул. 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 6, 7, 19

Тельмана ул. 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27, 33, 35, 24

Фанерная ул. 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Шахтовая ул. 10

Шишкина ул. 71, 74, 76, 82, 84, 71В

Шоссейная 2-я ул. 42, 42А, 5, 7, 5В

Энгельса ул. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 24, 4, 6, 8, 11/2

Фрунзенский район

Острякова пр-кт 3, 7А

Напомним, ранее стало известно, что с 1 июля 2020 года в российских многоквартирных и частных домах начнут устанавливать «умные» приборы учета, соответствующий закон приняли в Государственной Думе. Те, кто не получит в срок новый прибор учета, получит право вообще не платить за электроэнергию.

Таисия Масина