В Приморье вводится зимнее расписание пригородных электропоездов, об этом DEITA.RU сообщили в ОАО «Экспресс Приморья».

Небольшие изменения будут по следующим рейсам:

- с 11 декабря электропоезд № 6439 сообщением Смоляниново — Владивосток будет отправляться в 5 часов 59 минут утра (на 10 минут позже от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 10 минут позже. Прибытие во Владивосток в 7 часов 50 минут утра.

- с 9 декабря электропоезд № 6016 сообщением Ружино — Сибирцево — Владивосток будет отправляться в 6 часов утра 54 минуты (на 7 минут раньше от текущего графика). Соответственно, время отправления по всем остановкам вдоль маршрута сдвигается на 7-8 минут раньше текущего графика. Время отправления по основным станциям: Шмаковка — в 7:32, Свиягино — 8:01; Спасск-Дальний — в 8:30; Мучная — в 9:07; Сибирцево — в 9:32; Уссурийск — в 9:34; Раздольное — в 11:06; Угольная — в 11:46; Вторая Речка — в 12:07. Прибытие в 12 часов 21 минуту.

- с 11 декабря электропоезд № 6443 сообщением Артем 1 — Владивосток будет отправляться в 6 часов 16 минут утра (на 13 минут позже от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 13 минут позже. Прибытие во Владивосток в 7 часов 27 минут.

- с 10 декабря электропоезд № 6364 сообщением Уссурийск — Владивосток будет отправляться в 6 часов 44 минуты утра (на 2 минуты раньше от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 2 минуты раньше. Прибытие во Владивосток в 8 часов 58 минут.

- с 11 декабря электропоезд № 6342 сообщением Раздольное — Владивосток будет отправляться в 6 часов утра (на 12 минут позже от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 12 минуты позже. Прибытие во Владивосток в 7 часов 40 минут.

- с 9 декабря поезд сообщением Владивосток — Сибирцево — Новочугуевка будет отправляться от станции Владивосток в 22 часа 22 минуты (на 27 минут позже от текущего графика). Время отправления по основным станциям: Вторая Речка — в 22:41; Угольная — в 23:11; Уссурийск — 00:28; Сибирцево — в 02:29; Реттиховка— в 03:27; Арсеньев — в 04:56; Сысоевка — в 05:16; Варфоломеевка — в 05:35; Лимонник — в 06:07. Прибытие в Новочугуевку в 07 часов 03 минуты утра.

- с 10 декабря, по рабочим дням, в расписании электропоездов появиться «экспериментальная» электричка. Для тех жителей владивостокского пригорода, которые просыпаются раньше всех и спешат в город компания-перевозчик запускает в тестовом режиме «раннюю пташку» — утренний рейс «Угольная — Владивосток». Электропоезд будет курсировать по 29 декабря включительно, по рабочим дням недели. Стоимость проезда на любом участке пути этой электрички будет одна — 21 рубль.

Время отправления от станции Угольная — в 6 часов 5 минут утра, прибытие во Владивосток в 6 часов 53 минуты.

Екатерина Брязгунова

