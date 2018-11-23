14 февраля в 15.07 в Уссурийске диспетчерами филиала «Приморские электрические сети» (АО ДРСК) был зафиксирован кратковременный перерыв в работе подстанции «Уссурийск-1», сообщает DEITA.RU.

Под ограничение электроснабжения попали часть бытовых и промышленных потребителей Уссурийска. Энергетики оперативно восстановили работу системы, уже через 20 минут все энергообъекты были включены в работу. В 15.50 все потребители были запитаны.

Сейчас на подстанции работают специалисты, они осматривают подстанцию после чего будут сделаны выводы о причинах произошедшего.

Ирина Петрова