Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» готов к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на энергообъектах расположенных в Хабаровском крае, сообщает DEITA.RU.

Определены опасные в пожарном отношении территории, организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, подразделениями МЧС и Управлением по делам ГО ЧС и ПБ Хабаровского края. Под усиленный контроль взяты деревянные опоры, которые могут оказаться в зоне низовых пожаров, места прохода кабелей через стены и в кабельных каналах подстанций и трансформаторных пунктов. Специалисты проводят обследования территорий с целью выявления нарушений противопожарного режима. Энергетики обновляют минерализованные полосы, производят обход линий электропередачи, которые могут оказаться в зоне возможных пожаров. С персоналом проводятся внеплановые инструктажи по действиям в условиях возникновения пожара и правилам пожарной безопасности.

В связи с высоким риском возникновения пожаров из-за отсутствия снежного покрова на территории Хабаровского края энергетики обращаются к жителям с просьбой не разводить костры, не поджигать мусор и сухую траву вблизи линий электропередачи и подстанций.

Если вы стали свидетелями нарушения правил пожарной безопасности в охранных зонах объектов электрохозяйства или в их непосредственной близости, звоните на круглосуточный телефон "горячей" линии АО "ДРСК" 8 800 1000 397

Ирина Петрова