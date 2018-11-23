Очаг ящура свиней ликвидировали в исправительной колонии N39 Спасского района Приморья, в крае продолжается повторная вакцинация животных, сообщили DEITA.RU в АПК,

Вирусом в колонии заразились 98 свиней.

В Приморье продолжается повторная вакцинация восприимчивых животных. По состоянию на 12 февраля привито более 47 тысяч свиней.

Как сообщалось, ящур в Приморье был выявлен на трех свинокомплексах в Михайловском и Спасском районах, а также в Уссурийском городском округе и Октябрьском районе. Проводится комплекс карантинных мероприятий. Привито более 100 тыс. животных.

Михаил Грач