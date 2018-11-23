Руководитель города еще с приставкой и.о., однако уже всерьез взялся за кадровый состав мэрии, что только подтверждает версию договорного матча относительно выборов главы. Следующая замена, как сообщил источник агентства в мэрии, произойдет в транспортном цехе – по серо-белому дому поползли слухи о возможной скорой отставке Игоря Садова, директора МУП «ВПОПАТ-1».

Он был креатурой Сергея Шерстюка, сохранившего свой пост в руководстве города после отставки Веркеенко. Игорь Садов же не проработал и года, сменив на посту руководителя МУП Владимира Здоровца, уволенного, по слухам, после внеплановой проверки предприятия, проведенной после визита экс-мэра на предприятие.

За последний год это как минимум третье кадровое назначение в блоке, отвечающем за пассажирские перевозки. Так, в начале прошлого года был назначен новый начальник управления транспорта Сергей Цыбулин. Еще один новый кадр – директор МУП «Морская береговая инфраструктура» Сергей Крылов, продержался совсем недолго и исчез с радаров после громкого заявления о рейдерском захвате арендатором муниципальной собственности. Чиновники скандал замяли, баламута сняли.

«ВПОПАТ-1», что называется, кусочек лакомый. В его ведении находится масса муниципального имущества на общую сумму, приближающуюся к миллиарду (порядка 843 млн. рублей), а также ряд земельных участков для организации платных автостоянок. Кроме того, предприятие ежегодно получает из городской казны субсидию, несколько десятков миллионов рублей. При этом по факту предприятие является коммерческим и, согласно муниципальному правовому акту, как и всякий МУП, должно отчислять в городской бюджет только 25% прибыли.

Как говорят бывалые чиновники, пересидевшие не одного главу, каждый новый мэр в первую очередь расставляет своих людей в финансовом, кадровом блоках и управлении СМИ. Назначения в двух из них уже состоялись. Еще одна причина для почти первоочередного внимания к транспорту – окончание контрактов с перевозчиками, которое случится уже через месяц. Если чиновники ничего не решат, вероятнее всего, большая часть коммерсантов поедет по нерегулируемым тарифам, то есть стоимость проезда в общественном транспорте скоро поднимется в разы.

Василий Кучин