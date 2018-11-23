Так, по данным источника dps_vl, внедорожник ушел под лед на острове Русский. Очевидцы рассказывают, что машина уже вмерзла в лед, владельца автомобиля замечено не было. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Отметим, в Приморском крае в этом году практически не было снега, а из-за относительно теплой погоды и сильных ветров лед в море остается весьма непрочным. И выезд автолюбителей на лед нередко заканчивается печально.

Ирина Петрова