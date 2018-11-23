Депутаты Законодательного Собрания на заседании Комитета по региональной политике и законности рассмотрели результаты проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2017-2018 года на мероприятия подпрограммы «Пожарная безопасность», сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

Как отметил председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Юрий Высоцкий, больше всего вопросов в ходе проверки возникло к работе департаментов гражданской защиты и градостроительства. В числе выявленных нарушений недостаточный контроль за финансовой деятельностью подведомственных учреждений, искажение бюджетной отчетности, нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 781,35 тысяч рублей.

В 2017 году не были выполнены проектно-изыскательские работы пожарного депо в п. Новый Надеждинского района – контракт с подрядчиком расторгли. В 2018 году неисполнение расходов по мероприятию «Строительство объекта пожарной охраны на два выхода в с. Малиново Приморского края» составило 4,5 млн рублей.

Не были освоены ассигнования в 2,3 миллиона рублей на реконструкцию пожарного депо пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района. Причиной стало отсутствие заявок от исполнителей на выполнение работ в ходе конкурсных процедур.

Как установили аудиторы в ходе проверки, исполнить мероприятия программы помешали проволочки с внесением изменений в нормативные акты, длительное согласование и оформление документов для организации закупок и несогласованность действий департамента гражданской защиты и градостроительства.

Вместе с тем, аудиторы Контрольно-счетной палаты отметили, что в отдельных муниципальных образованиях существует реальная потребность в объектах, строительство которых затягивается. Например, пожарное депо в п. Новый Надеждинского муниципального района (в 2017 году произведена только проверка сметной стоимости проектно-изыскательских работ), а также пожарное депо в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района (незавершенное строительство с 2014 года).

«Состояние пожарной безопасности в крае сегодня один из самых важных вопросов. Все мы знаем, что в связи с погодными условиями, отсутствием снега в этом году у нас сложилась сложная пожароопасная обстановка. Готовность служб к организации тушения пожаров сегодня имеет большое значение. Но по заключению КСП к ним очень много замечаний. Результаты работы профильных департаментов за период проверки за 2017 год и 9 месяцев 2018 года оставляют желать лучшего, есть серьезное невыполнение программы по пожарной безопасности. Особенно много вопросов к департаменту градостроительства в связи со строительством пожарных депо. Ситуация с обеспечением техникой тоже неблагополучная, в отчете установлено, что более 25 процентов пожарных автомобилей имеют год выпуска 1993 и старше, при максимальном сроке эксплуатации пожарного автомобиля - 15 лет. Отмечено также слабое взаимодействие департаментов между собой, из-за чего оформление документов задерживается на 2-4 месяца. Предстоит серьезная работа, чтобы изменить ситуацию к лучшему», - отметил заместитель председателя комитета Юрий Корсаков.

«Нужен комплекс мер - не только потушить то, что загорелось, но и сделать все, чтобы предотвратить пожары, заниматься профилактикой, воспитывать подрастающее поколение, обеспечить охрану лесов. Я в этом году провел три встречи с пожарными частями, с лесниками в Тернейском районе - как можно охранять лес, если у них три человека и даже транспорта нет, чтобы объехать территорию. На мой взгляд, нужно проводить совещание с губернатором, чтобы обсудить все эти проблемы, и выйти, если это необходимо, на уровень федеральных властей, - отметил депутат Владимир Гришуков.

Дмитрий Санников