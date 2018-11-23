До недавнего времени единственную женщину-миллиардера Елену Батурину потеснила Татьяна Бакальчук, сообщает DEITA.RU.

Стоимость принадлежащего ей интернет-магазина Wildberries в 2019 году достигла, по данным Forbes, 1,2 миллиардов долларов. Таким образом, Татьяна стала второй женщиной-миллиардером в России после предприниматели и мецената Елены Батуриной.

Напомним, Татьяна впервые вошла в список богатейших людей России в прошлом году. На тот момент состояние преподавателя английского языка, основавшей свой бизнес вместе с мужем в 2014 году, оценивалось в 600 миллионов долларов.

Напомним, ранее стало известно, что богатейший в мире человек, основатель и главный акционер компании Amazon Джефф Безос имеет трудности с тратой заработанного состояния. Он признался, что имеющимися в его распоряжении финансами не так то просто распорядиться.

Таисия Масина