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Очередное страшное ДТП произошло во Владивостоке, на этот раз по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает DEITA.RU.

Водитель легкового автомобиля сбил девушку. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, за последние сутки это уже второе ДТП, где девушки получают тяжелые травмы. Ранее по  улице 40 лет ВЛКСМ,  водитель Вольво вылетел на тротуар и сбил целую семью, которая мирно шла по своим делам. Мама и маленький ребенок скончались,  папа находится в больнице с переломами. 

Виновник ДТП скрылся, сейчас его разыскивает полиция и неравнодушные горожане.

Таисия Масина

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