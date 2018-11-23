Очередное страшное ДТП произошло во Владивостоке, на этот раз по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает DEITA.RU.

Водитель легкового автомобиля сбил девушку. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, за последние сутки это уже второе ДТП, где девушки получают тяжелые травмы. Ранее по улице 40 лет ВЛКСМ, водитель Вольво вылетел на тротуар и сбил целую семью, которая мирно шла по своим делам. Мама и маленький ребенок скончались, папа находится в больнице с переломами.

Виновник ДТП скрылся, сейчас его разыскивает полиция и неравнодушные горожане.

Таисия Масина