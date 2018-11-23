На Камчатке возрождают традицию полуденных залпов, сообщает DEITA.RU по материалам правительства края.

С 23 февраля у Морского собора в Петропавловске-Камчатском каждый день в полдень будут стрелять из гаубицы. Установка 122-миллиметровой гаубицы на территории собора началась 16 февраля утром. Перед выстрелом архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор освятил орудие. Ровно в 12:00 из него был произведен залп холостым снарядом с соблюдением всех мер безопасности.

Как сообщил зампредседателя краевого правительства Сергей Хабаров, губернатор Илюхин добивался этого с 2012 года. «Мы благодарны командующему Восточным военным округом за то, что он пошел навстречу правительству края, городу, выделил орудия для производства ежедневных залпов в ознаменование звания «Город воинской славы». Эти залпы – дань памяти героизму и мужеству защитников Петропавловска, дань памяти морякам, не вернувшимся домой. Территория Морского собора – это символическое место, которое как нельзя лучше подходит для возрождения этой традиции. Ровно через неделю полуденные залпы станут ежедневными. Предшествовать им будут отдание воинских почестей, подъем флагов и звучание гимна. Уверен, увидеть все это собственными глазами захотят, как гости Камчатки, так и ее жители», – сказал Сергей Хабаров.

В Санкт-Петербурге, где этот обычай заложили ещё в 1704 году, выстрел производится с одного из бастионов Петропавловской крепости. История полуденного выстрела во Владивостоке берет начало в XIX веке. После долгого перерыва традиция вернулась в 1970 году: выстрел производило 100-миллиметровое орудие на сопке Тигровой. В 1996 году пушка, успевшая стать одним из символов города, замолчала. Эстафету подхватил музей «Владивостокская крепость»: с 1997 года выстрел давали из 45-миллиметровой сигнальной пушки на территории батареи «Безымянная». В 2008 году выстрелы вновь прекратились: зарядов нужного образца выпускается мало, музей не располагает средствами для их приобретения. Обычай было решено восстановить и произвести первый выстрел 12 июня 2016 года — в День России.

Дмитрий Санников