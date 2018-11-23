И.о главы Владивостока рассказал, когда из города уйдет точечная застройка, сообщает DEITA.RU.

«Может быть, из Владивостока наконец-то уйдет точечная застройка?» - с таким вопросом обратился к нынешнему мэру Владивостока журналисты на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 19 февраля. Отметив, что предыдущие администрации города более лояльно относились к этой проблеме, в отличие от жителей.Отвечая, глава городской администрации, заметил: в решении проблемы точечной застройки все идет к тому, «чтобы сблизить власть и людей, и сохранить лицо города». Впрочем, по его мнению, «в последнее время точечной застройки практически и нет»:

«Вся война в СМИ идет больше о той, что была (раньше) или о разрешениях на застройку, выданных еще в 2016-2017 гг. Где-то кто-то что-то заложил и зарегистрировал неоконченное строительство. В те времена было меньше ограничений, законодательство было другое, было проще (вести точечную застройку)»

Олег Гуменюк уверен, что точечная застройка осталась в прошлом, сохранились лишь локальные участки, как например, по улице Уткинской, которые находятся на контроле у администрации.

По признанию и.о. главы города, бороться с точечной застройкой – достаточно сложно и трудоемко:

«Если застройщик получил все разрешения, все нормы им соблюдены, то мы не можем не дать разрешения. Это закон, а мы его исполняем. Если мы ему вовремя не дадим (разрешение), он пойдет в суд, и умоет нас: «Я-то сделал все правильно, а вы тут нам неправильно пишите-рисуете». Очень тонкая грань (в этом вопросе), на которой сложно лавировать», - посетовал Олег Гуменюк.

Светлана Алеутская