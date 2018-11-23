В воскресенье, 10 февраля, в Стокгольме (Швеция) в результате взрыва в таунхаусе погиб один человека, сообщает DEITA.RU. Часть жилого квартала была заблокирована, на место происшествия прибыли спасатели.

Как пишет SVT, в 15 часов 3 минуты по местному времени спасателям поступила информация о взрыве. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что взрыв произошел в одной из комнат жилого дома.

Как отметила полицейский Стокгольма Анна Вестберг, на данный момент причина взрыва не установлена, ведется следствие. Человек, находившийся в комнате, погиб.

Люди из соседних домов были эвакуированы, вернуться к обычной жизни им разрешили только после 19 часов.

Напомним, 31 декабря в российском городе Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился подъезд десятиэтажного дома. Из-под завалов в течение четырех суток спасатели доставали погибших и пострадавших. Всего в магнитогорской трагедии погибли 39 человек.

Екатерина Брязгунова