Штраф за любые действия с гаджетами за рулем предложено увеличить втрое - до 5000 рублей, сообщает DEITA.RU.

Сейчас водителей штрафуют только за разговор и на 1500 рублей. С данной инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Он уверен, водителей, находящихся за рулем, нужно наказывать за абсолютно любые действия с телефоном: "Это опасно, водителей ничего не должно отвлекать от управления автомобилем. Даже когда разговариваешь по громкой связи, включается тоннельное сознание. Ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменение дорожной обстановки" , - считает депутат.

По словам Лысакова, сейчас водители нередко вообще не используют гарнитуру при разговоре, да еще и умудряются читать и отправлять сообщения, сидеть в соцсетях, пишет РГ.

Напомним, за границей, на опыт которой предпочитают ориентироваться российские законотворцы, дела с этим обстоят достаточно строго. Накануне стало известно, что всемирно известного футболиста Дэвида Бекхэма будут судить из-за разговора по телефону за рулем. Если его признают виновным, ему придется заплатить штраф в размере двух с половиной тысяч долларов, а за повторное нарушение его лишат водительских прав.

Таисия Масина