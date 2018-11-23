Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о фарсе со стороны Лондона по так называемому "делу Скрипалей", сообщает DEITA.RU.

"К сожалению, британская сторона не идет навстречу, более того, британская сторона в ходе расследования, как вот видится с нашей стороны, постоянно уничтожает улики: домашних животных, другие предметы", - рассказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"До сегодняшнего дня мы воспринимаем это пока как фарс, как провокацию", - уточнил глава СВР.



Ирина Петрова