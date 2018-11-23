Цена на продовольственные товары для населения должна повышаться, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов, сообщает DEITA.RU.

По его словам, рост цен на мясо птицы и яйца «вызвано активным развитием этого сектора», благодаря чему страна полностью обеспечила себя этой продукцией. Он пояснил, что для производителей настало время отдавать долги, взятые на развитие. «Работать в убыток себе никто не собирается», — добавил чиновник.

Цыганов также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на картельный сговор.

Михаил Грач