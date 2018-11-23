Федеральный синоптики - Гидрометцентр России -подтвердили прогноз погоды Примгидромета на пятницу, 15 февраля, сообщает DEITA.RU.

Судя по графику осадков, во Владивостоке возможен снег и количество ожидающихся осадков выше, чем обещано ранее - уже не 0, 4 мм, а 0,7 мм. Температура воздуха при этом не опустится ниже минус 4 градусов.

Снег начнется около 10 утра, затем прекратится и снова начнется около 19.00 по местному времени.

На предстоящих выходных во Владивостоке будет тепло. Так, в ночь на субботу минимальная температура воздуха составит −9…−13 °С, максимальная, 0…−3 °С. В воскресенье температурный фон ночью и днем повысится на 2–4 градуса.



Таисия Масина