Владивосток вошел в рейтинг самых коррумпированных городов России и занял третье место. Дальневосточную столицу опередили Махачкала и Нальчик, сообщает DEITA.RU.

Рейтинг был составлен независимым маркетинговым агентством Zoom Market в результате опроса россиян. Вопросы гражданам задавали следующие: приходилось ли вам давать взятку представителям органов власти, как часто и когда это было в последний раз?

В топ-10 попали Махачкала, Нальчик, Владивосток, Сочи, Хабаровск, Владикавказ, Санкт-Петербург, Брянск, Самара и Ростов-на-Дону.

Рейтинг вызвал оживленный диалог в Сети. Многие россияне считают, что в перечень самых коррумпированных городов незаслуженно не попали Москва, Саратов и Севастополь. «А Москву зачем забыли?! Она должна быть на первом месте, так как она доит всю страну, а все остальные города поддаивают народ. Немного некорректный список», «На первом месте должен быть Саратов! Тут и этого добра, и неграмотных у власти больше всего», — пишут комментаторы.

Екатерина Брязгунова