В воскресенье, 17 февраля, скорая помощь Уссурийска получила 2 новых авто, сообщает DEITA.RU.

«Скорые» приобретены за счет средств федерального бюджета. Они укомплектованы всем необходимым – в каждой машине есть дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, ингалятор и другое современное оборудование. Также присутствуют системы видеорегистрации, кондиционирования, дополнительные приборы отопления.

Автомобили уже прошли всю необходимую техническую подготовку и готовы выйти на линию.

К слову, в январе со станции скорой медицинской помощи Уссурийска уволились сразу 18 фельдшеров.



Михаил Грач