Легенда мирового хоккея Вячеслав Фетисов встретился с участниками зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», сообщили DEITA.RU в дирекции игр.

Именитый спортсмен пообщался с юными хоккеистами на льду дворца спорта «Кристалл» Южно-Сахалинска. «Формат игр «Детей Азии» очень интересен. Сегодня он получает дополнительное развитие путём проведения первых зимних стартов. Если дети подружатся, то нам, взрослым, ничего не останется, как следовать за ними, они должны объединить нас всех», - прокомментировал Вячеслав Фетисов.





Фетисов подчеркнул, что дальневосточный хоккей позволяет оценить спортивные масштабы нашей страны. На сегодняшний день здесь есть такие сильные команды, как «Адмирал» из Владивостока и хабаровский «Амур».

«Спорт в нашей стране должен быть одной из важных составляющих воспитания и формирования личности. Это возможность вернуть детей из виртуального мира на землю», - отметил Вячеслав Фетисов.

Дмитрий Санников