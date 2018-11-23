Законопроект, разрешающий простым гражданам фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять фото и видео в полицию, прошел первое чтение, сообщает DEITA.RU.

Такие "улики" станут основанием для вынесения решения об административном наказании без составления протоколов. Это касается следующих нарушений - несоблюдение правил пересечения железнодорожного переезда, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, непропуск пешеходов, разворот или движение задним ходом там, где это запрещено, а также остановка или парковка в неположенном месте.

Однако, не все так просто. Обычное видео, снятое на смартфон, не будет считаться доказательством вины нарушителя. Для того, чтобы стать полноправным "народным инспектором", необходимо зарегистрироваться в специальной федеральной государственной информационной системе.

Соответствующее программное обеспечение, пишет РГ, еще предстоит создать, а также обзавестись необходимым оборудованием, и на это потребуется время.

Таисия Масина