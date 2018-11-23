Глава Хабаровского края Сергей Фургал принял решение передать тигра амура в собственность в Приморский край, сообщает DEITA.RU.

Как выяснилось, препятствий для того, чтобы подарить животное Приморскому краю на законных основаниях - нет. Об этом Фургал рассказал журналистам.

Как сообщалось, тигр Амур по закону принадлежит Хабаровскому краю. В сафари-парке Приморья Амур и его сестра тигрица Тайга находились временно на основании договора, но срок его истек.



Напомним, что тигр Амур был передан на временное содержание приморскому сафари-парку (ООО «Амурский тигр») в 2012 году. Он был рожден в неволе в КГБУК «Зоосад «Приамурский» имени В. П. Сысоева». Тигр Амур прославился на весь мир тем, что подружился с козлом Тимуром, также проживающим на территории сафари-парка.

За необычной дружбой животных следили жители более чем ста стран мира.

Василий Кучин