В Приморье под лед "нырнул" очередной автомобиль, сообщает DEITA.RU.

По информации источника dpskontrol_125rus, водитель микрогрузовика не сумел без последствий проехать по льду в Дальнереченске. Судя по фотографиям с места происшествия, тонкий лед просто не выдержал веса транспортного средства, которое провалилось в образовавшуюся полынью одной стороной. О пострадавших не сообщалось.

"Где голова?", - задаются риторическим вопросом пользователи соцсетей, комментируя ситуацию.

Отметим, за зиму в Приморском крае под лед ушли десятки автомобилей, есть человеческие жертвы, однако даже это не останавливает многих, поэтому они даже в преддверии весны выходят и выезжают на хрупкий лед.

Ирина Петрова