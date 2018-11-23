Это особый месяц, когда чтят память всех, кто защищал Отечество в разные годы: накануне 23 февраля, по всей России проходят мероприятия, посвященные выводу ограниченного контингента советских войск из Афганистана, сообщает DEITA.RU.

Памятные митинги, собрания прошли и в Приморье. В крае вспоминали тех, кто выполнял задачи по охране южных границ СССР и интернационального долга. Афганская война была самой продолжительной по времени после Великой Отечественной и длилась почти 9 лет. Службу в Афганистане прошли более 620 тысяч военнослужащих, почти 15 тысяч солдат и офицеров погибли. Высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации на той войне были удостоены 92 человека.





Вспоминали ветеранов и героев тех лет и в Уссурийске: в Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное Дню памяти воинов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 30 - летию вывода советских войск из республики Афганистан.

Имена героев-афганцев «вписаны» в историю нашей страны и Приморья. На торжественном собрании и.о. главы г.Уссурийска Сергей Ефремов, адмирал Константин Сиденко, председатель и заместитель регионального отделения ВООВ «Боевое Братство» Виктор Донец и Виктор Тарабарин, все собравшиеся вспоминали героев. Звучали искоренение слова благодарности, были вручены награды членам ветеранских организаций, вдовам и детям погибших героев. К мемориалу воинов- интернационалистов были возложены памятные венки.





«Это история нашей страны, где память о героях, исполнивших с честью долг за пределами Отечества, очень важна для подрастающего поколения,- рассказал советник вице-губернатора Приморья, зам. председателя ПО ВООВ «Боевое братство» Виктор Тарабарин, - Афганская война показала, что испытания, которые выпали на долю советских воинов, все трудности они прошли с честью.

Память о событиях уже 30-летней давности - это дань уважения героям и ветеранам и патриотическое воспитание молодежи» - отметил Виктор Тарабарин.

Напомним, воины-интернационалисты вернулись на Родину после подписания пяти основных документов по вопросам урегулирования политической обстановки вокруг Афганистана.

Последним пересек границу СССР 15 февраля 1989 года, командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов. Тогда, на мосту через реку Амударья, он сказал слова, которые услышала вся страна.

«За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее наше пребывание там завершилось, я хочу сказать еще, что нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить».

Инна Эстрина