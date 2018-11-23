Во Владивостоке местный житель осужден за сбыт героина, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в дальневосточной столице в прошлом году. Желая заработать, злоумышленник продал 0,1 грамма наркотика лицу, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Екатерина Брязгунова