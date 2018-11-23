Арбитражный суд Приморского края вынес решение взыскать с ООО "Дальнегорский горно-обогатительный комбинат" более 20,5 млн рублей за электроэнергию, потребленную в сентябре 2018 года, сообщает DEITA.RU.

Это уже третий иск о взыскании задолженности с комбината, суммарный размер которой составляет 51 млн рублей. Всего же компания подала в арбитражный суд шесть исковых заявлений.

На cегодняшний день суммарный долг Дальнегорского ГОКа перед ДРСК составляет 277 млн рублей.

Отметим, около 90% продукции ГОК реализует на экспортные рынки через собственный порт, основной объем направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.



С октября 2018 года Дальнегорский ГОК игнорирует уведомление сетевой организации о необходимости введения процедуры самоограничения и продолжает потреблять электроэнергию в полном объеме загрузки производства на полную мощность.



Михаил Грач