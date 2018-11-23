В этом году во Владивостоке приведут в порядок 38 памятников истории и культуры, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Планируется, что работы пройдут с апреля по сентябрь текущего года. Среди первоочередных объектов – Мемориальный комплекс «Боевая слава Тихоокеанского флота», Стена памяти героев – Владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, памятник «Морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и Памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке.



Михаил Грач