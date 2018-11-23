В одном из рыбных магазинов Владивостока выявлены икра и крабы без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, сообщили DEITA.RU в Россельхознадзоре

Продукция найдена в районе улицы Бородинской. В ходе проверки магазина сотрудники Управления обнаружили почти 60 кг соленой икры лососевых пород рыб и 15 кг крабов (мясо и конечности краба), на которые предприниматель не смог предоставить товаросопроводительные документы.

Морепродукты будут уничтожены либо утилизированы (по выбору владельца продукции).

Михаил Грач