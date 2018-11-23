Летние отключения горячей воды обещают сократить за счет умных технологий, сообщает DEITA.RU.

Теперь, гражданам придется смириться с неудобствами не на два месяца, как раньше, а всего на три дня. По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибиса, это станет возможным после проведения эксперимента в трех городах страны.

В этом, пишет РГ, помогут умные технологии, а именно разработки, которые позволяют оптимизировать управление сетями и усовершенствовать переключение запорной арматуры.



Таисия Масина