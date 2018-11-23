Сразу несколько комитетов Государственной думы РФ рассмотрели на этой неделе законопроект о «независимом Рунете». Инициаторами документа стали сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат ГД Андрей Луговой. Законопроект содержит рецепт для работы российского сегмента Интернета в случае отключения его от мировой Сети, сообщает DEITA.RU.

Все комитеты сошлись во мнении, что законопроект своевременный и необходимый, но нуждается в уточнении ко второму чтению. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что необходимость защиты Рунета продиктована агрессивным характером Стратегии национальной кибербезопасности США, принятой в сентябре 2018 года.

«В подписанном президентом США документе декларируется принцип «сохранения мира силой». Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак, откровенно говорится о наказании: «Россия, Иран, Северная Корея провели ряд безответственных кибератак, которые нанесли ущерб американским и международным компаниям, нашим союзникам и партнерам и не понесли соответствующего наказания, что могло бы сдерживать кибератаки в будущем», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



По мнению авторов инициативы, Россия должна предпринять упреждающие меры по обеспечению долгосрочной и устойчивой работы Интернета на своей территории, учитывая, что все корневые серверы, обеспечивающие работу Всемирной сети, находятся за рубежом, пишет РИА ФАН.



Депутат Андрей Луговой во время своего выступления на заседании комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи привел примеры, когда целые страны оказывались «выключенными» из Сети из-за надуманных поводов.



«В ноябре 2012 года в ходе операции Агентства национальной безопасности США против правительства Сирии страна оказалась отключенной от Интернета. Ни внутри страны, ни вовне трафик не передавался, блоки IP-адресов исчезли из таблиц маршрутизации. Все до единого сирийские сайты стали недоступны», — рассказал депутат.



Чтобы не допустить такого же сценария на территории России, авторы законопроекта предлагают создать инфраструктуру, обеспечивающую работоспособность национальных Интернет-ресурсов в случае отключения от зарубежных корневых серверов. Законопроект предполагает создание национальной системы получения информации о доменных именах и сетевых адресах. Также вводятся правила маршрутизации трафика через определенные точки, включенные в специальный реестр.

В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности работы Интернета на территории России функции центрального управления сетью связи общего пользования переходят, по замыслу авторов инициативы, к Роскомнадзору.



Андрей Луговой уверен, что законопроект не просто своевременный, а даже слегка запоздалый.



«Мы предлагаем в нашей стране разобраться со всеми системами связи. Ни одно ведомство не представляет, как происходит маршрутизация Интернет-связи на всей территории России, — отметил депутат. — Мы не имеем представления о точках входа и выхода на территории РФ и других территориях различных систем связи. Кое-что знаем, но не знаем, в чьих интересах оно работает. Каков трафик внутренний и внешний? Может быть, мы с сайта Госдумы переходим на сайт правительства РФ через Амстердам?»



Предполагается, что для анализа таких переходов и будет создан центр мониторинга. Правила маршрутизации трафика и контроль этого процесса, по мнению разработчиков, защитят данные, которыми обмениваются российские пользователи. Операторы сетей связи смогут при помощи специальных технических средств определять источник трафика и, в случае необходимости, ограничивать его.

Фактически, создается новая дублирующая техническая система, как ГЛОНАСС или карта «Мир», — только теперь для Интернета.

«Что касается операторов сотовой связи, для них программное оборудование будет передано в эксплуатацию бесплатно. Но по тем задачам, которые они должны решать: передавать информацию о сбоях, например, — оперативность реагирования нужно повысить», — отметила еще один автор законопроекта, сенатор Людмила Бокова.

Она добавила, что в законопроекте прописан механизм проведения учений, чтобы дублирующая Интернет-система находилась «в состоянии постоянной готовности».



Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов отметил, что впервые о центре мониторинга в Роскомнадзоре заговорили в сентябре 2012 года.



«Такая система необходима, — заявил Иванов. — Сейчас, к сожалению, мы не можем пока сказать об окончательной конфигурации: есть масса наработок».



Безопасность бесплатной быть не может, добавил представитель профильного ведомства.



«Мы можем только предполагать, сколько стоит такая система. Средства зарезервированы, но мы пока не знаем, достаточно их или нет, или они с избытком», — отметил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



Леонид Левин, подводя итоги обсуждения, отметил, что в целом комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддерживает законопроект, но считает, что ряд положений нуждаются в корректировке ко второму чтению.



Таисия Масина