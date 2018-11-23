Отказаться от эвакуации неправильно припаркованных автомобилей во время сложной дорожной ситуации, предложил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, сообщает DEITA.RU.

По мнению народного избранника, корректировка российского законодательства в части эвакуации припаркованных машин обязательна, так как во время непогоды, когда дороги завалены снегом, водители стараются поставить автомобиль так, чтобы он не мешал. Однако не всегда это получается, ведь стоянки завалены снегом.

В таких случаях, по словам депутата, нужно эвакуировать только те автомобили, которые действительно мешают дорожной технике или движению автотранспорта. Даже если машина стоит под знаком «Стоянка запрещена», но она никому не мешает — пусть стоит.

Стоит отметить, что наказывать в подобных случаях нерадивых водителей все равно будут — сотрудник ДПС должен выписать штраф.

На данный момент предложение направлено министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.

Екатерина Брязгунова