Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что фасовка куриных яиц по девять штук в контейнере не вводит потребителей в заблуждение, если количество товара соответствует информации на упаковке. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Михаила Дегтярева, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В Минпромторге подчеркнули, что требования к пищевой продукции прописаны в техническом регламенте Таможенного союза. В нем нет требований к фасовке продукции в фиксированном объеме.



Напомним, не так давно появление в розничной продаже яиц в упаковках по девять штук вызвало волну возмущения в российском обществе и социальных сетях. Пользователи социальных сетей язвительно острили про упаковки в «девяток яиц»; многие утверждали, что причиной появления таких упаковок является снижение достатка россиян.

Михаил Грач