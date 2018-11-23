Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке, сообщает DEITA.RU.

По данным краевого управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к полуострову приближвается серьезный тихоокеанский циклон.

Ожидается, что предстоящей ночью на юге края начнется метель, подует порывистый ветер. Возможны сильные порывы - 25-30 метров в секунду.



Завтра утром, 14 февраля, большие волны, которые будут достигать 10-12 метров, подойдут к юго-восточному побережью Камчатки, акватории Тихого океана, примыкающей к западным Алеутским островам, и юго-западной части Берингова моря.

А 15 февраля атмосферный вихрь уйдет в район Командорских островов и принесет непогоду на северные территории региона. На юге осадки начнут прекращаться, однако ветер сохранится.

Ирина Петрова