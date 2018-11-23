16 February 2019, 09:15
Граждане Северной Кореи сядут в приморскую колонию на годы
Source «Deita.ru»
Пятеро граждан Северной Кореи сядут в приморскую колонию, сообщает DEITA.RU.
Хасанский районный суд Приморского края уже вынес им приговор - лишение свободы на срок от двух лет до двух лет одного месяца с отбыванием в колонии-поселении.
Северокорейские граждане, четверо рыбаков и капитан, ловили рыбу и краба в российских территориальных водах, не имея документов на право въезда на территорию РФ.
Суд взыскал с осужденных причиненный экологический ущерб в полном объеме. Сумма ущерба прокуратурой не уточняется, пишет Интерфакс.
Таисия Масина
Загрузка...