Выступая в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», Рогозин поделился своим мнением касательно надежности российских ракет, сообщает DEITA.RU.

По его словам, «Союз» является очень надежной ракетой», но нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. «Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 — и за запятой какие-то там еще проценты. Эти проценты — те случаи, которые рано или поздно происходят», — цитирует Рогозина агентство «РИА Новости».

Глава «Роскосмоса» предложил также учитывать тот факт, что нынешний «Союз» — одна из модификаций ракеты, которую создавал еще Сергей Королев. «Аварии соответствовали той самой статистике надежности этой ракеты», — подчеркнул Рогозин.

Комментируя аварию ракеты-носителя «Союз ФГ» в середине октября, глава «Роскосмоса» отметил тот факт, что экипаж корабля спасся.



Михаил Грач