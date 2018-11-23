По его словам, «Союз» является очень надежной ракетой», но нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. «Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 — и за запятой какие-то там еще проценты. Эти проценты — те случаи, которые рано или поздно происходят», — цитирует Рогозина агентство «РИА Новости».
Глава «Роскосмоса» предложил также учитывать тот факт, что нынешний «Союз» — одна из модификаций ракеты, которую создавал еще Сергей Королев. «Аварии соответствовали той самой статистике надежности этой ракеты», — подчеркнул Рогозин.
Комментируя аварию ракеты-носителя «Союз ФГ» в середине октября, глава «Роскосмоса» отметил тот факт, что экипаж корабля спасся.
Михаил Грач