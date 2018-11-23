Других выборов у нас для вас нет – 1 город, 3 этапа, 51 кандидат, 34 депутата, 6 членов конкурсной комиссии, 0 избирателей и… никакой интриги? – при помощи экспертов DEITA.RU попыталось ее отыскать.

Поговаривают, что контуры основных фаворитов того, что именуется конкурсом на замещение должности главы столицы Дальнего Востока, уже явно прорисовались. И если местные букмекеры еще и не принимают ставки на то, кто будет мэром, то отдельные политтехнологи уже протянули руки и вытянули уши в «анонимных» телеграм-каналах. Впрочем, зря стараются:

«Никакой интриги в назначении мэра через конкурсную комиссию нет, - уверена эксперт Центра социальных инноваций «Чёрный куб», политолог, канд.полит.наук Наталья Коломейцева. - В любом случае, это будет «человек губернатора». В условиях нынешней модели избрания главы муниципалитета гарантировать конкурентность и прозрачность, достойные настоящей демократии, невозможно».

Видимо, понимая это, ни один лидер общественного мнения, реально рассчитывающий побороться за пост мэра, в комиссию документы не отнёс: «Как результат, из всего перечня кандидатов мы видим лишь с десяток известных фамилий, большая часть которых - это «завсегдатаи» подобных «выборов», например, некоторые из них были кандидатами и в конце 2017 года, когда избирали Виталия Веркеенко», - обращает внимание Коломейцева.

На самом деле, конкурсы по отбору кандидатур для замещения должностей глав муниципальных районов и городов в Приморье в последнее время были действительно конкурентными, уверен политолог, директор консалтингового центра «Эксперт Групп» Павел Наливайко:

«И это связано не с реальной конкуренцией, а с отсутствием стабильной политической системы в регионе. То есть на фоне попыток сформировать региональную верхушку в ходе выборов, муниципалитеты были отпущены в свободное плавание. В итоге в борьбу за власть включались различные местные группировки, пытающиеся через депутатский корпус продвинуть своего человека», - объясняет он.

Однако в ситуации с Владивостоком ситуация несколько иная. По мнению политолога, в «столице ДВ» фаворит был отмечен ещё в прошлом году и им стал нынешний и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк.





«Ключевую роль здесь сыграл тот факт, что он получил поддержку главы региона. По моей информации, Гуменюк уже прошёл все необходимые согласования, и осталось только завершить формальные конкурсные процедуры. Поэтому, несмотря на присутствие ещё 50 конкурентов, вопрос с интригой, казалось бы, должен быть закрыт», - отмечает Наливайко, обращая внимание на один нюанс - публичные обвинения Олега Гуменюка в связях с экс-главой Владивостока Владимиром Николаевым:

«В частности, на уровне кадровой политики. Ведь, как известно, вице-мэром Владивостока человека недавно назначен человек, ранее работавший при Николаеве. Подобные кадровые решения, на мой взгляд, могут открыть «окно возможностей» для перетасовки карт, ведь до окончания конкурса ещё больше месяца», - комментирует политолог.

Выходит, заносить Олега Гуменюка в кресло городского главы еще рано, и интрига есть?

«Безусловно, есть, - уверен политолог Сергей Гребенюк. - Формат конкурса пусть и не такой конкурентный, как прямые выборы. и не учитывает мнения населения, всё же не лишён интриг. Как минимум, если мы говорим о конкурсе во Владивостоке, то для его успешного прохождения кандидат должен заручиться поддержкой губернатора, федеральных властей и не вызвать критической массы нареканий пресловутых силовиков».

И несмотря на то, что губернатор уже публично определился со своими симпатиями, решение федеральным центром, вероятней всего не принято, а значит, окончательного консенсуса по победителю нет:

«Кроме того, нынешний конкурс достаточно продолжительный, все существующие на данный момент договорённости могут ещё не раз переиграть. Поэтому я бы столь безапелляционно не называл сейчас Гуменюка победителем. Как минимум, существует несколько теоретических сценариев, при которых на его назначение может быть наложен жёсткий блок», - говорит Гребенюк.

На этом моменте не лишним будет вспомнить еще о двух претендентах, чьи кандидатуры, по мнению наблюдателей, не стоит списывать со счетов. Один из них - руководитель приморской «Опоры России», бизнесмен Виталий Гуменюк. Источники DEITA.RU склоны считать, что появление еще одного Гуменюка в день завершения приема заявок от конкурсантов может быть не то чтобы неслучайно, а даже спланировано и поддержано в кабинетах полпредства. Один бизнесмен Виталий Васильевич во главе города уже был – почему бы не встать у руля еще одному, вероятно размышляют некоторые интересанты.

Еще одним конкурсантом, который может составить серьезную конкуренцию и.о. Гуменюку, принято считать депутата краевого парламента Игоря Чемериса – участника предыдущей выборной процедуры по назначению мэра. По мнению ряда экспертов, в нынешнем сезоне его шансы на победу подкрепляет то, что далеко не все представители местного политического и бизнес истеблишмента горят желанием срабатываться с Олегом Гуменюком, а значит и стоящим за его спиной Николаевым.





«Для многих представителей региональных и городских ФПГ – данное обстоятельство, что называется «ту мач» - слишком. В этом смысле фигура Игоря Чемериса выглядит презентабельной и компромиссной. Он политик-тяжеловес, имеющий поддержку хоть и не нынешнего, но бывшего губернатора Сергея Дарькина, а значит и поддержку лояльных к нему бизнесменов и политиков. При этом основное сопротивление Чемерису может исходить в первую очередь от коллективного Николаева, и только в последнюю от пока поставившего на Олега Гуменюка внутриполитического блока администрации края», - делится один из собеседников агентства.

Как мы помним, от прямых выборов политически буйный Владивосток был отлучен еще в 2017 году. Задолго до того, как город у моря вновь вышел из штиля и погрузился в пучину губернаторских выборов. Усилиями «Нептунов» от политтехнологий шхуну «Приморье» чудом не разнесло о «протестные» рифы. Хотя без потерь в команде не обошлось – за борт угодил сам капитан. Впрочем, пришедший ему на смену умело выкрутил штурвал, тем самым увел судно от, казалось бы, неизбежного столкновения. А заодно заполнил трюмы богатым уловом в виде «доступной рыбы». Но, что хорошо для Приморья в целом, не всегда идет на пользу его краевому центру в частности: выборы главы Владивостока не проводят уже второй сезон подряд. Хотя вроде бы как обещали, что демократия в него все же вернется:

«Я выступал и выступаю за прямые выборы после того, как это примет Законодательное собрание. Может, будет переходный период, может, не будет. Но, тем не менее, это неминуемо. Определять будет муниципальное образование, но такое право будет предоставлено законом, когда сами же муниципальные образования будут выбирать», - заявил Кожемяко сразу же после своего избрания губернатором.

Политолог Павел Наливайко, напоминает: «В свое время отмена прямых выборов спускалась в регионы по линии федерального центра. Поэтому запуск обратного процесса - это длительный процесс согласования, в котором недостаточно просто позиции руководителя субъекта, в данном случае Олега Кожемяко».

«Надеюсь, все мы помним крылатое «обещать не значит жениться» - комментирует далее политолог Сергей Гребенюк. - Но если серьёзно, то отчасти Кожемяко сдержал своё слово, он инициировал прохождение через Законодательное Собрание законопроекта, предусматривающего возможность возврата прямых выборов. Но далее, полагаю, вмешалась политическая целесообразность. В крае и городе до сих пор сохраняется достаточно высокий уровень протестных настроений, и протест тут не только против федеральной власти, но и против всего истеблишмента вообще».

Собеседник агентства уверен: «Вернуть прямые выборы прямо сейчас – это второй раз меньше чем за год пройти через абсолютно непрогнозируемую предвыборную кампанию и, возможно, получить во главе города худшего из худших – кандидата, выбранного просто по приколу или назло». В текущих условиях проведение конкурса - единственное рациональное решение, заключает Гребенюк.

«Сказать, что «глав должен выбирать народ», и вернуть выборы оказалось не одним и тем же. И, как мы вспомним, губернатор прямо нам и не обещал возврат этих выборов, - продолжает эксперт Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Наталья Коломейцева. - Я думаю, в администрации края примерно понимают уровень протестных настроений в регионе и лишний раз не хотят сталкиваться с негативом. Иначе бы принятому в первом чтении законопроекту давно дали бы ход».

Город застыл в ожидании мэра. Конкурсная комиссия, прерываясь на непродолжительные «перекуры», сортирует документы, поступившие от полсотни заявившихся на пост градоначальника претендентов на две условные кучки: «Проходит» и «Не проходит». Город выбирает. Депутаты шушукаются в коридорах городской Думы, размышляя, кого бы им поддержать и не прогадать. Горожане в это же время все так же проходят мимо: мимо Думы, «Серого» и «Белого» домов, мимо конкурсантов, мэров и народных избранников – на этом «празднике политической жизни» они явно лишние. В противном случае это было бы иное мероприятие – с интригой и, возможно, неожиданным поворотом, неизвестно на какую «станцию» выводящим в итоге.

Макар Чудной