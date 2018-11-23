И.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк ответил на животрепещущий вопрос, является ли он человеком бывшего мэра Владимира Николаева, во время встречи с журналистами, которая проходит сегодня, 19 февраля, сообщает DEITA.RU.

Вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз. Судя по ответу, градоначальник не стал отождествлять себя со скандально известным экс-мэром.

«Если сотрудник предприятия работает под руководством своего начальник, то это не означает, что он человек своего руководителя. Все мы работаем взаимосвязано. Я работал под началом Владимира Николаева, работал и с Олегом Кожемяко целых 4 года. Все зависит от того, насколько качественно выполняешь свою работу, а не то, под чьим ты руководством. Неважно, стану ли я главой города в ходе выборов или это будет кто-то другой. На человека, который сядет в кресло мэра города уже в конце марта, будут возложена огромная ответственность. Чуть позже пресса сможет его спросить о результатах работы, опираясь на цифры, которые моя команда представит в ближайшее время», - заявил Гуменюк.





Кроме этого, и.о мэра добавил: «Все, кто думает, что градоначальник - это политик, ошибаются. Мэр - это хозяйственник, который ответственен за судьбу города. Если он причисляет себя к политикам, то глубоко заблуждается. Мэр создан для наведения порядка, чтобы людям жилось хорошо».

Максим Низкодубов