В поселке Кавалерово произошел пожар в одном из жилых домов, об этом DEITA.RU сообщили в краевом МЧС.

Как рассказали специалисты, 21 февраля в 19.39 в пожарно-спасательную службу Кавалеровского муниципального района поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома, расположенного в посёлке Кавалерово на улице Геологов, произошёл пожар.

Прибыв по указанному адресу в 19.43, пожарные приступили к тушению. Из квартиры шёл густой дым. В жилом помещении горели постельные принадлежности, обои и шторы.

В 19.45 пожар был локализован, в 20.14 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 6 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

По информации МЧС, в четверг к Приморье было потушено 29 техногенных пожаров.

Ирина Петрова