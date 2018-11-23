За 12 месяцев 2018 года хабаровский филиал АО «ДРСК» отпустил в сеть более 5 700 млн кВт*ч, из них порядка 62 процентов приходится на более холодные северные районы Хабаровского края, сообщает DEITA.RU. Несмотря на относительно мягкую зиму по сравнению с предыдущим периодом, потребность в электроэнергии осталась на прежнем уровне.

Вместе с этим, хабаровские энергетики фиксируют снижение потерь электроэнергии, которые на сегодняшний день составляют чуть более семи процентов, и это ниже показателей 2017 года на 0,31%. Для этого специалисты сетевой компании реализуют целый комплекс мероприятий. Среди них – системная борьба с бездоговорным и безучетным потреблением. Так, за весь период 2018 года специалисты филиал выявили случаи неучтенного энергопотребления порядка 5,4 тысяч кВт*ч на общую сумму свыше 17 млн рублей.

Стоит отметить, что большинство недобросовестных потребителей, уличенных в использовании коммунального ресурса в обход приборов учета или без оформления договорных отношений с гарантирующим поставщиком, это рядовые граждане, проживающие в частных домах с электроотоплением.

В рамках работы по снижению потерь работники Хабаровских электрических сетей также продолжают оснащение потребителей индивидуальными приборами учета электроэнергии, уделяя особое внимание отдаленным территориям края. Напомним, что только за 2017-2018 годы установлено более 5000 счетчиков в Николаевском, Хабаровском муниципальных районах и в районе имени Лазо.

Екатерина Брязгунова