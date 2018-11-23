В Хабаровском крае продолжается электрификация земельных наделов, выделенных в рамках федеральной программы «Дальневосточный гектар», сообщает DEITA.RU. Так, в течение 2018 года заявки на подключение к сетям АО «ДРСК» на территории края подали 86 владельцев ДВ-гектаров общей общностью 1,7 МВт.

Большая часть земельных участков расположена на юге Хабаровского края: в Хабаровском, Вяземском муниципальных районах и районе имени Лазо – всего 59 участков. К концу 2018 года в рамках заключенных договоров на технологическое присоединение специалисты филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» произвели все необходимые строительно-монтажные работы по организации электроснабжения по 24 заявкам, выдав суммарно 356 кВт.

Среди уже подключенных дальневосточных гектаров участки, расположенные вблизи села Свечино Хабаровского района. В соответствии с инвестиционной программой-2018 энергокомпания проложила два километра воздушной линии 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Смирновка», резерва которой достаточно для обеспечения запрошенной заявителями мощности, качественного электроснабжения и дальнейшего развития земель района, и произвела монтаж новой трансформаторной подстанции. Общая стоимость работ составила порядка девяти миллионов рублей.

На текущий момент в центре обслуживания потребителей Хабаровских электрических сетей только за первый месяц 2019 года зарегистрировано 18 заявок на подключение земельных наделов, выделенных в рамках федеральной программы.

Екатерина Брязгунова