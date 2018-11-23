В районе поселка пограничный произошло лобовое столкновение, сообщает DEITA.RU.

Момент аварии попал на видео. Один из автомобилей не убедился в безопасности обгона и выехал на встречную полосу. Там его поджидал "коллега" по дорожному движению. Удар пришелся лоб в лоб, машины получили значительные повреждения. Информация о состоянии водителей и пассажиров уточняется.

Между тем, комментаторы видео в Instagram резко негативно высказываются о водителях машин "Тойота Приус", считая что такое поведение на дороге свойственно именно им. Видео опубликовано в сообществе "Приморье_онлайн".

Василий Кучин