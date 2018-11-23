Bсполнительное производство о разделе совместно нажитого имущества между супругами вызвало скандал в Приморье, сообщили DEITA.RU в ФССП региона. Автомобиль Mazda CX-5 женщина должна отдать супругу, который, в свою очередь, должен был выплатить ей более 800 тысяч рублей.

Машину бывший муж получил, но уклонялся, не желая выплачивать задолженность.

Принудительные меры побудили должника выплатить бывшей жене указанную судом сумму и и сполнительский сбор до реализации машины.

Михаил Грач



