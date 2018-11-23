Минтранс выступил с инициативой увеличения штрафов за остановку на обочине на автомагистрали в три раза, сообщает DEITA.RU.

Напомним, сейчас штраф за это нарушение составляет тысячу рублей, соответственно вырастет он до трех тысяч. Данная информация опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы инициативы, проанализировав статистику ДТП за 2018 год, полагают, что увеличение штрафа снизит количество аварий на дорогах.

Кроме того, планируется запретить движение по автомагистралям транспортных средств, которые не могут развить скорость более 40 километров в час.

Россияне восприняли такую инициативу неоднозначно. Одних инициатива порадовала: "Наконец-то, хоть один нормальный закон! Наконец- то исчезнут улитки с крайней левой полосы!".

Другие обрадоваться не спешат: "А если сломался на дороге, как Патрокл-Седанка? Или вы спецом такие дороги ляпаете, чтобы можно было штрафовать?", "Быстро едешь плохо-штраф, медленно едешь плохо-штраф".

Таисия Масина