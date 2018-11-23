20 февраля 2019 года в галерее Арка состоится открытие персональной выставки владивостокского художника Алексея Филатова «Быть или не быть», сообщает DEITA.RU.

В 15.00 в эфире радио "Медиаметрикс. Владивосток" - художник Алексей Филатов и музыканты из группы Anton Anoshkin, которые выступят на мероприятии.

Картины, вошедшие в экспозицию, написаны в течение последних двух лет и объединены стремлением автора обратиться к основам художественного ремесла: сделать акцент на композиции, цветовом решении, пластичности форм. Тем не менее, тема, поднятая Алексеем в его картинах, требует особого внимания.

Размышляя о положении современного человека в мире: его обособленности, одиночестве, бессилии и осознании этого положения, — можно прийти к выводу, что вынести такое бремя обычному человеку невозможно. Рано или поздно он распадется на части под этим грузом, сломается или потеряет смысл жизни. Большинству людей удается избежать этого благодаря компенсирующим механизмам, вроде растворения в жизненной рутине, стремления к власти, престижу, деньгам, зависимости от идолов, разделяемой с другими в одних и тех же религиозных или социальных группах. Другой путь предлагают художники, сталкиваясь с этим же давлением времени.

Алексей Филатов, в частности, остается в привычных границах пространства холста, но отказывается отражать (эмитировать) гармонию и красоту окружающего мира, но интерпретирует её, создавая символичные образы, посвященные сути проблем нашего общества. Делая акцент на взаимопроникновении культур Востока и Запада, он пытается изменить мировоззрение зрителя в подтверждение основной идеи гуманизма — человечество содержится в каждом человеке, и человек развивает свою человечность в ходе истории. Старается найти общие и схожие черты в разных направлениях человеческой мысли, увидеть, как явления проявляют себя в схожих символах различных культур. Именно сегодня, когда средства связи стирают границы, и люди из разных стран с разным культурным менталитетом работают, дружат, создают семьи, настаёт время для нового синтеза и создания ценностей глобального общества. Ядром выставки стали образы человеческого черепа и свиньи, чьи изображения как раз можно встретить и в западной и восточной культурах.



С эпохи Просвещения, то есть с XVIII века западная культура ставила на пьедестал активного героя, который меняет мир исключительно благодаря своей кипучей деятельности. На западе давно стоит гордое знамя одиночки и индивидуалиста. Восток растворяется в природе, не противопоставляя внешнее и внутреннее. Череп как западный символ бренности бытия и конечности жизни и свинья как восточный символ благополучия и достатка на контрасте радости и страха погружают в мир эмоций, которые могут освобождать и дарить ощущение свободы. (Юлия Климко, искусствовед)



Вернисаж для гостей и прессы – 20 февраля (среда) с 17:00 до 19:00.



Выставка продлится до 9 марта.

На открытии выставки выступит дуэт: Антон Аношкин (гитара) и Егор Беспалов (барабаны).

Михаил Грач